Ντέιβις για Μπουλς: «Το καλοκαίρι είμαι ελεύθερος, θα δούμε τι θα γίνει» (vid)

Ο Ντέιβις μπορεί να πήγε μόλις φέτος στους Λέικερς και οι στόχοι του μαζί με τον ΛεΜπρον να είναι υψηλοί, πάντως το καλοκαίρι θα έχει σίγουρα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μιλώντας σε παιδιά και αφού ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να παίξει στην γενέτειρα του στο Σικάγο, η απάντηση του σίγουρα άφησε κάποιους προβληματισμένους και κάποιες χαρούμενους.

«Είμαι free agent του χρόνου το καλοκαίρι... θα δούμε», τόνισε ο αστέρας του Λος Άντζελες και άναψε φωτιές.

Lakers star Anthony Davis on possibility of playing for hometown Chicago Bulls in future: “I mean, I am a free agent next year ... but we will see.” pic.twitter.com/Y377w1AlAQ

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) November 5, 2019