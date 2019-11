Ο Πόρτερ Τζ. αποβλήθηκε για ένα ματς επειδή... ακούμπησε τον διαιτητή (vid)

Κάπως... ακριβά θα πληρώσει ο Κέβιν Πόρτερ Τζ. ένα άγγιγμα στον διαιτητή. Ο νεαρός ρούκι των Κάβαλίερς ήταν απογοητευμένος από την προσπάθεια του στην τελευταία επίθεση της περιόδου και επέστρεφε τρέχοντας στον πάγκο της ομάδας του. Καθώς έτρεχε ακούμπησε τον διαιτητή, αμέσως εκείνος τον κοίταξε με τον νεαρό να μην δίνει σημασία.

Μετά από αυτό, η λίγκα ανακοίνωσε την τιμωρία του παίκτη, που θα μείνει εκτός για ένα παιχνίδι.

Kevin Porter Jr. was suspended 1 game for this... Yikes.pic.twitter.com/3mTcIZGGvK

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 5, 2019