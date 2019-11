Ο παίκτης των Πέλικανς «κατέβαζε» την μπάλα και γύρισε δύο φορές τον αστράγαλό του, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, κι ενώ ήταν ολομόναχος.

Ο Μπολ αποχώρησε από το παιχνίδι, ωστόσο ο προπονητής της ομάδας, Άλβιν Τζέντρι, δήλωσε μετά το ματς πως ο παίκτης του δεν έχει κάτι σοβαρό, παρά μόνο κράμπες.

Lonzo Ball rolls his ankle not once but TWICE dribbling the ball up the court - with zero contact. pic.twitter.com/TpYs6m7kv7

— The Render (@TheRenderNBA) November 5, 2019