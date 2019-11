O Χάρντεν έχει 31 40άρες, όσες έχουν μαζί 7 κορυφαίοι παίκτες του ΝΒΑ! (pic)

Ότι είναι... μηχανή του σκορ είναι γνωστό, όπως και ότι είναι η αιχμή του δόρατος στην επίθεση για τους Ρόκετς. Με τον Ουέστμπρουκ εκτός, ο Χάρντεν έκανε ακόμα μια γεμάτη εμφάνιση με 44 πόντους και συνεχίζει με τα νούμερα που πετυχαίνει να γράφει ιστορία.

Με αυτή την επίδοση έφτασε τις 31 40άρες τα τελευταία δύο χρόνια στην λίγκα και τόσες έχουν μαζί οι Κάρι, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Κέβιν Ντουράντ, ΛεΜπρον Τζέιμς, Κάιρι Ίρβινγκ και Καουάι Λέοναρντ.

James Harden has 31 40-point games over the last 2 seasons, the same combined total of:

Steph

Giannis

Westbrook

Durant

LeBron

Kyrie

Kawhi

Wow. pic.twitter.com/3AlEmvSag3

— SportsCenter (@SportsCenter) November 5, 2019