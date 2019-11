Στην τέταρτη περίοδο του αγώνα με τους Ρόκετς, ο Τζα Μοράντ κάρφωσε με... μανία στην μπασκέτα και πάλι καλά να λέει που δεν έπαθε τίποτα!

Κατά την πτώση του, ο 20χρονος γκαρντ προσγειώθηκε τόσο άτσαλα (με την πλάτη και γυρνώντας το πόδι του), που θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Ja Morant goes for the poster slam and takes a scary fall pic.twitter.com/90dnlQ8pqh

— The Render (@TheRenderNBA) November 5, 2019