Γιάννης: Coast to coast σε 4 δευτερόλεπτα και buzzer beater καλαθάρα! (vid)

Απίθανος Γιάννης.
O Greek Freak πρόλαβε να τρέξει το γήπεδο σε 4 δευτερόλεπτα και να πετύχει ένα φοβερό buzzer beater στο ημίχρονο.
Απολαύστε τον ηγέτη των Μπακς!
COUNT IT!!
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
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SAMPDORIA 1
ZENIT ST PETERSBURG -vs
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MEMPHIS GRIZZLIES 91vs
HOUSTON ROCKETS 101
LIVE
MINNESOTA 57vs
MILWAUKEE BUCKS 64
LIVE
PHOENIX SUNS 55vs
PHILADELPHIA 76ERS 61
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 115vs
DETROIT PISTONS 99
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 135vs
NEW ORLEANS PELICANS 125
GOLDEN STATE -vs
PORTLAND -
SL BENFICA -vs
OK BUDVA -
LOKOMOTIV KUBAN -vs
RYTAS -
GALATASARAY -vs
TRENTO -
MORABANC ANDORRA -vs
AS MONACO -
PARTIZAN -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ARKA GDYNIA -vs
OLDENBURG -
SZOMBATHELY -vs
BONN -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
NIZHNY NOVGOROD -
VEF RIGA -vs
GAZIANTEP -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
SASSARI -
BROSE BAMBERG -vs
MORNAR BAR -
FILOU OOSTENDE -vs
LIETKABELIS -
NYMBURK -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
SAN PABLO BURGOS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
DIJON -vs
ΠΑΟΚ -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέσχισε το γήπεδο σε 4 δευτερόλεπτα και πέτυχε ένα φοβερό buzzer beater στο ημίχρονο.
Απίθανος Γιάννης.
O Greek Freak πρόλαβε να τρέξει το γήπεδο σε 4 δευτερόλεπτα και να πετύχει ένα φοβερό buzzer beater στο ημίχρονο.
Απολαύστε τον ηγέτη των Μπακς!
COUNT IT!!
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019