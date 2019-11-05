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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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«Θηρίο» Αντετοκούνμπο: Τα... έβαλε με όλη τη Μινεσότα και νίκησε! (vid)

«Θηρίο» Αντετοκούνμπο: Τα... έβαλε με όλη τη Μινεσότα και νίκησε! (vid)

«Θηρίο» Αντετοκούνμπο: Τα... έβαλε με όλη τη Μινεσότα και νίκησε! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε για το ριμπάουντ και τελικά πέτυχε γκολ-φάουλ απέναντι σε 3 αντιπάλους του. Ασταμάτητος!

Δεν κόβεται με τίποτα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Δείτε τον να παλεύει με 3 παίκτες των λύκων και να βγαίνει νικητής.

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