«Θηρίο» Αντετοκούνμπο: Τα... έβαλε με όλη τη Μινεσότα και νίκησε! (vid)

Δεν κόβεται με τίποτα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Δείτε τον να παλεύει με 3 παίκτες των λύκων και να βγαίνει νικητής.
Giannis ALWAYS hustling.#FearTheDeer pic.twitter.com/h1lcCKudhR
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPAL 0vs
SAMPDORIA 1
ZENIT ST PETERSBURG -vs
RB LEIPZIG -
FC BARCELONA -vs
SLAVIA PRAHA -
LIVERPOOL FC -vs
KRC GENK -
SSC NAPOLI -vs
RED BULL SALZBURG -
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BENFICA -
BORUSSIA DORTMUND -vs
INTER -
CHELSEA -vs
AFC AJAX -
VALENCIA CF -vs
OSC LILLE -
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LIVE
MINNESOTA 59vs
MILWAUKEE BUCKS 69
LIVE
MEMPHIS GRIZZLIES 92vs
HOUSTON ROCKETS 101
LIVE
PHOENIX SUNS 55vs
PHILADELPHIA 76ERS 62
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 115vs
DETROIT PISTONS 99
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 135vs
NEW ORLEANS PELICANS 125
GOLDEN STATE -vs
PORTLAND -
SL BENFICA -vs
OK BUDVA -
LOKOMOTIV KUBAN -vs
RYTAS -
GALATASARAY -vs
TRENTO -
ARKA GDYNIA -vs
OLDENBURG -
MORABANC ANDORRA -vs
AS MONACO -
PARTIZAN -vs
UMANA REYER VENEZIA -
VEF RIGA -vs
GAZIANTEP -
SZOMBATHELY -vs
BONN -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
NIZHNY NOVGOROD -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
SASSARI -
FILOU OOSTENDE -vs
LIETKABELIS -
NYMBURK -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
BROSE BAMBERG -vs
MORNAR BAR -
DIJON -vs
ΠΑΟΚ -
SAN PABLO BURGOS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε για το ριμπάουντ και τελικά πέτυχε γκολ-φάουλ απέναντι σε 3 αντιπάλους του. Ασταμάτητος!
Δεν κόβεται με τίποτα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Δείτε τον να παλεύει με 3 παίκτες των λύκων και να βγαίνει νικητής.
Giannis ALWAYS hustling.#FearTheDeer pic.twitter.com/h1lcCKudhR
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019