Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έφτασε τα 1.720 τρίποντα στην καριέρα του και πλέον βρίσκεται στο TOP 20 των τριποντέρ του ΝΒΑ.

Ο σουτέρ των Πέλικανς ξεπέρασε τον Έλις και κυνηγάει τον ΛεΜπρόν, τον Στογιάκοβιτς, τον Λιούις και τον Κλέι Τόμπσον.

Congrats to JJ Redick of the @PelicansNBA for moving up to 20th on the all-time 3PM list! #WontBowDown pic.twitter.com/1KOcsXGR3l

— NBA (@NBA) November 5, 2019