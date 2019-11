Ετοιμάζεται για το νέο Shaqtin a fool ο Τζόρνταν.

Ο ψηλός των Νετς έπεσε στο παρκέ μαζί με τον Χαρτ, αλλά μόλις ο γκαρντ των Πέλικανς πήγε να σηκωθεί, τον γράπωσε και τον κράτησε κάτω.

Δείτε την απολαυστική φάση

DeAndre Jordan not letting Josh Hart get up

