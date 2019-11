Ντέιβις: «"Μέκκα του μπάσκετ" είναι το Σικάγο, όχι η Νέα Υόρκη» (vid)

Πολλοί θεωρούν πως η Νέα Υόρκη είναι η Μέκκα του μπάσκετ, ωστόσο ο Άντονι Ντέιβις έχει διαφορετική άποψη.

Λίγο πριν αντιμετωπίσει τους Μπουλς, ο Μονόφρυδος ανέφερε πως το Σικάγο (η γενέτειρα του) είναι η Μέκκα του Μπάσκετ.

«Το Σικάγο είναι η Μέκκα του μπάσκετ. Έχουμε τους καλύτερους παίκτες της ιστορίας. Κοιτάς την ιστορία με όλους τους παίκτες που έπαιξαν στο ΝΒΑ. Μερικοί λένε πως είναι η Νέα Υόρκη, αλλά δεν πλησιάζει καν», ήταν τα λόγια του ψηλού των Λέικερς.

Στην ερώτηση για το αν σκοπεύει να παίξει στη γενέτειρα του, το Σικάγο στο μέλλον, απάντησε: «Είμαι free agent το καλοκαίρι που έρχεται, θα δούμε».

Anthony Davis stands by Chicago being the Mecca of Basketball: “It is. We’ve got the best basketball players ever. You look at the history with all the guys we’ve got that made the league and even the guys that didn’t make the league. They say New York, but it’s not even close.” pic.twitter.com/k7Xfmg1CRb

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) November 4, 2019