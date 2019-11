Τίμπεργουλβς - Μπακς 106-134: Απόλαυση ο Γιάννης, «πάρτι» το Μιλγουόκι! (vids)

Δεν δυσκολεύτηκαν να αλώσουν τη Μινεσότα οι Μπακς.

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έτσι το Μιλγουόκι κατάφερε να ανέβει στο 5-2 μετά το εμφατικό 134-106.

Ο Greek Freak είχε 34 πόντους, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ, δημιουργώντας πολλές εντυπωσιακές φάσεις!

Καλό ματς έκανε και ο Μπλέντσο με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 26 πρόσθεσε ο Μίντλετον. Δεν αγωνίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο ΝτιΒιτσέντζο είχε 17 με 7 ασίστ.

Στον αντίποδα οι λύκοι που έπαιξαν χωρίς τον Τάουνς (λόγω τιμωρίας για το ξύλο με τον Εμπίντ), είδαν τον Ουίγκινς να μετρά 25 και τον Κόβινγκτον 15.

Οι λύκοι προσπαθούν να κρατηθούν σε καλό επίπεδο, περιμένοντας τον KAT να γυρίσει και πλέον βρίσκονται στο 4-2

What a way to end the half!! #FearTheDeer pic.twitter.com/2CEmIyAvKB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019