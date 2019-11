ΛεΜπρον και Ντέιβις στα... βήματα των Σακίλ και Κόμπι! (pic)

Οι Λέικερς μετά από αρκετά χρόνια έχουν ένα δίδυμο με τρομερή δυναμική και οι συγκρίσεις με το παρελθόν είναι αδύνατον να μην συμβούν.

Άλλωστε, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αφού ο ΛεΜπρον Τζέιμς μαζί με τον Άντονι Ντέιβις έχουν μέσο όρο πόντων από 25 πόντους στα πρώτα 5 παιχνίδια της ομάδας του Λος Άντζελες, κάτι που είχε να συμβεί από το 2001 και τους Κόμπι Μπράιντ και Σακίλ Ο' Νιλ.

Since 2001, only two Lakers duos have averaged 25 PPG each through the first 5 games:

Shaq and Kobe

LeBron and AD pic.twitter.com/4KZP9suRvu

— SportsCenter (@SportsCenter) November 3, 2019