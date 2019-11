Μπάντι Χιλντ για Φοξ: «Παίζει καλύτερα όταν τον τσαντίζεις!» (pic)

Μετά τη νίκη των Κινγκς επί των Νικς στη Νέα Υόρκη και την εξαιρετική εμφάνιση του Φοξ με αποκορύφωμα την τάπα στον Μπάρετ και το κάρφωμα «ανεμόμυλο», ο Μπάντι Χιλντ είπε για τον συμπαίκτη του:

«Παίζει καλύτερα όταν είναι τσαντισμένος. Πρέπει να τον τσαντίζεις!»

Spoke with Buddy Hield about some of the special moments De'Aaron Fox had tonight - the block & the steal-n-windmill jam.

"He plays better when he's pissed, you gotta' piss him off. Don't piss him off or (he'll) dunk on you!" - Buddy Hield

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 4, 2019