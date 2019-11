Πιτίνο: «Περήφανος για Μίτσελ και Χάρελ» (pic)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού με χαρακτηριστικό tweet ανέφερε: «Πολύ ενθουσιασμένος που συνάντησαν τους Μίτσελ και Χάρελ. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανος για αυτά τα παιδιά».

Οι δύο παίκτες υπήρξαν υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο, αν και δεν ήταν ποτέ συμπαίκτες στο Λούιβιλ. Ο μεν Χάρελ βρέθηκε στο πανεπιστήμιο την τριετία 2012-2015, ενώ ο Μίτσελ την αμέσως επόμενη διετία (2015-17).

So excited to see @MONSTATREZZ & @spidadmitchell -couldn’t be any prouder of two special men pic.twitter.com/y1lXYHm3DL

— Rick Pitino (@RealPitino) November 4, 2019