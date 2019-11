Λέοναρντ για Τζόρνταν: «Είναι σαφές ότι είναι ένας παίκτης που έχω μελετήσει» (vids)

Παρακολουθώντας κάποιος τον Καουάι Λέοναρντ, εύκολα καταλαβαίνει ότι έχει επιρροές στο παιχνίδι του από τον Μάικλ Τζόρνταν. Αυτό είναι κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος τονίζοντας ότι τον έχει μελετήσει.

«Είναι σαφές ότι είναι ένας παίκτης που έχω μελετήσει. Είναι ένας από τους παίκτες που όλοι κοιτούν και από ανταγωνιστική σκοπιά και πως προσεγγίζει ένα παιχνίδι. Προσπαθείς να πάρεις πράγματα από εκείνον και να τα φέρεις στα μέτρα σου».

Clippers’ Kawhi Leonard on Michael Jordan: “For sure he’s a guy I studied. He’s one of the guys everyone looks up to from a competitive standpoint and how he approaches every game. You try to nit pick things what you can take from him and bring to yourself.” pic.twitter.com/kXr1RF7i7v

