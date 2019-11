Κατά τη διάρκεια του αγώνα Μαϊάμι-Χιούστον, ο «μούσιας» υπέπεσε σε βήματα πριν «σερβίρει» alley-oop ασίστ στον Καπέλα και ένας εκ των διαιτητών της αναμέτρησης φρόντισε να... κλέψει την παράσταση.

Το πώς και το γιατί; Απλά δείτε το βίντεο που ακολουθεί και απαντήστε: Έτσι... κάνει βήματα ο Χάρντεν;

The ref put a little extra sauce in this travel call



— NBA Central (@TheNBACentral) November 4, 2019