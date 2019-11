Ο Νοβίτσκι αποθέωσε Ντόντσιτς και εκείνος απάντησε: «Ποιος σου είπε να το ποστάρεις;» (pic)

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Μάβερικς έχει αναπτύξει από πέρυσι ιδιαίτερη σχέση με τον Σλοβένο, με τα πειράγματα να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Με αφορμή το εξαιρετικό ξεκίνημα του Ντάλας και του Ντόντσις, ο Νοβίτσκι έγραψε στο twitter: «Αυτό το παιδί ο Λούκα έχει κάνει φοβερή εκκίνηση. Πάμε Μάβερικς».

Όσο για την απάντηση του Ντόντσιτς; «Ποιος σου είπε να κάνεις αυτό το ποστάρισμα; Δεν είσαι εσύ!»

who made you post this tweet ? that ain’t you

