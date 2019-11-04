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Η τάπα της βραδιάς ανήκει στον Φοξ! (vid)

Η τάπα της βραδιάς ανήκει στον Φοξ! (vid)

Η τάπα της βραδιάς ανήκει στον Φοξ! (vid)

O Ντε Άαρον Φοξ... γκρέμισε τον Τρίερ με την τάπα της βραδιάς!

Δεν θέλει και πολύ να πέσει η ψυχολογία σου στα τάρταρα. Αρκεί να φας μια τάπα όπως αυτή που έφαγε ο Τρίερ από τον Φοξ.

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