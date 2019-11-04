Η τάπα της βραδιάς ανήκει στον Φοξ! (vid)

Δεν θέλει και πολύ να πέσει η ψυχολογία σου στα τάρταρα. Αρκεί να φας μια τάπα όπως αυτή που έφαγε ο Τρίερ από τον Φοξ.
DE'AARON HUSTLE! #SacramentoProud pic.twitter.com/nKRd7vXQn8
— NBA (@NBA) November 4, 2019/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 3vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARISA 68vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
EVERTON FC 1vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRYSTAL PALACE 0vs
LEICESTER CITY 2
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
AC MILAN 1vs
LAZIO 2
ΤΕΛΙΚΟ
GRANADA CF 1vs
REAL SOCIEDAD 2
ΛΑΜΙΑ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
SPAL -vs
SAMPDORIA -
LIVE
LOS ANGELES CLIPPERS 68vs
UTAH JAZZ 72
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 108vs
CHICAGO BULLS 95
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 129vs
HOUSTON ROCKETS 100
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 92vs
SACRAMENTO KINGS 113
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 96vs
LOS ANGELES LAKERS 103
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 111vs
DALLAS MAVERICKS 131
URAL -vs
ORENBURG -
KRYLIA SOVETOV -vs
RUBIN KAZAN -
SPARTAK MOSKVA -vs
ARSENAL TULA -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ANKARAGUCU -vs
GAZISEHIR GAZIANTEP -
O Ντε Άαρον Φοξ... γκρέμισε τον Τρίερ με την τάπα της βραδιάς!
Δεν θέλει και πολύ να πέσει η ψυχολογία σου στα τάρταρα. Αρκεί να φας μια τάπα όπως αυτή που έφαγε ο Τρίερ από τον Φοξ.
DE'AARON HUSTLE! #SacramentoProud pic.twitter.com/nKRd7vXQn8
— NBA (@NBA) November 4, 2019/blockquote>