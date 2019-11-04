Γκέι: Νικάει το χρονόμετρο σχεδόν από το κέντρο! (vid)

To τρομερό τρίποντό του:
Rudy Gay as the 3rd quarter time expires... YES!#LakeShow 77#GoSpursGo 72
: https://t.co/IzTN6Aj2La pic.twitter.com/ouPfeqv6sF
— NBA (@NBA) November 4, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 2vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 3vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARISA 68vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
EVERTON FC 1vs
TOTTENHAM HOTSPUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRYSTAL PALACE 0vs
LEICESTER CITY 2
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
AC MILAN 1vs
LAZIO 2
ΤΕΛΙΚΟ
GRANADA CF 1vs
REAL SOCIEDAD 2
ΛΑΜΙΑ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
SPAL -vs
SAMPDORIA -
LIVE
LOS ANGELES CLIPPERS 99vs
UTAH JAZZ 90
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 108vs
CHICAGO BULLS 95
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 129vs
HOUSTON ROCKETS 100
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 92vs
SACRAMENTO KINGS 113
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 96vs
LOS ANGELES LAKERS 103
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 111vs
DALLAS MAVERICKS 131
URAL -vs
ORENBURG -
KRYLIA SOVETOV -vs
RUBIN KAZAN -
SPARTAK MOSKVA -vs
ARSENAL TULA -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ANKARAGUCU -vs
GAZISEHIR GAZIANTEP -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
Ο χρόνος της τρίτης περιόδου τελειώνει, οι Σπερς είναι πίσω στο σκορ με 5 πόντους (77-69) κι ο Ρούντι Γκέι με ένα καταπληκτικό καλάθι μειώνει τη διαφορά.
To τρομερό τρίποντό του:
Rudy Gay as the 3rd quarter time expires... YES!#LakeShow 77#GoSpursGo 72
: https://t.co/IzTN6Aj2La pic.twitter.com/ouPfeqv6sF
— NBA (@NBA) November 4, 2019