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Γκέι: Νικάει το χρονόμετρο σχεδόν από το κέντρο! (vid)

Γκέι: Νικάει το χρονόμετρο σχεδόν από το κέντρο! (vid)

Γκέι: Νικάει το χρονόμετρο σχεδόν από το κέντρο! (vid)

Ο χρόνος της τρίτης περιόδου τελειώνει, οι Σπερς είναι πίσω στο σκορ με 5 πόντους (77-69) κι ο Ρούντι Γκέι με ένα καταπληκτικό καλάθι μειώνει τη διαφορά.

To τρομερό τρίποντό του:

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