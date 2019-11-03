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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑDallas Mavericks
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Ντόντσιτς: Όλα τα τρίποντα του Σλοβένου στο NBA (vid)

Ντόντσιτς: Όλα τα τρίποντα του Σλοβένου στο NBA (vid)

Ντόντσιτς: Όλα τα τρίποντα του Σλοβένου στο NBA (vid)

Ο Σλοβένος συμπλήρωσε 10 παιχνίδια στο NBA που έχει πετύχει triple double. 

Ο Λούκα Ντόντσιτς μόλις σε μία σεζόν και κάτι «ψιλά» έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στη Λίγκα.

Ο Σλοβένος των Μάβερικς συμπλήρωσε 10 ματς με triple double figure και το ΝΒΑ τα μάζεψε όλα σε ένα βίντεο.

Καλή σας απόλαυση...

EVERY Luka Doncic TRIPLE-DOUBLE Of His Career

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