Ο Λούκα Ντόντσιτς μόλις σε μία σεζόν και κάτι «ψιλά» έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στη Λίγκα.
Ο Σλοβένος των Μάβερικς συμπλήρωσε 10 ματς με triple double figure και το ΝΒΑ τα μάζεψε όλα σε ένα βίντεο.
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BROOKLYN NETS 109
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KASIMPASA 2vs
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ORIORA PISTOIA -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
VL PESARO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
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ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
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ROSTOV 2
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FC NANTES 0
OGC NICE -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
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ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 3vs
ΚΗΦΙΣΙA 0
Ο Σλοβένος συμπλήρωσε 10 παιχνίδια στο NBA που έχει πετύχει triple double.
Ο Λούκα Ντόντσιτς μόλις σε μία σεζόν και κάτι «ψιλά» έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στη Λίγκα.
Ο Σλοβένος των Μάβερικς συμπλήρωσε 10 ματς με triple double figure και το ΝΒΑ τα μάζεψε όλα σε ένα βίντεο.
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