Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Πέισερς - Μπουλς 108-95
Χιτ - Ρόκετς 129-100
Νικς - Κινγκς 92-113
Σπερς - Λέικερς 96-103
Καβαλίερς - Μάβερικς 111-131
Κλίπερς - Τζαζ 105-94
ΛΑΜΙΑ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
SPAL -vs
SAMPDORIA -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
RB LEIPZIG -
FC BARCELONA -vs
SLAVIA PRAHA -
LIVERPOOL FC -vs
KRC GENK -
SSC NAPOLI -vs
RED BULL SALZBURG -
OLYMPIQUE LYON -vs
BENFICA -
BORUSSIA DORTMUND -vs
INTER -
CHELSEA -vs
AFC AJAX -
VALENCIA CF -vs
OSC LILLE -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
SPAL -vs
SAMPDORIA -
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 108vs
CHICAGO BULLS 95
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 129vs
HOUSTON ROCKETS 100
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 92vs
SACRAMENTO KINGS 113
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 96vs
LOS ANGELES LAKERS 103
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 111vs
DALLAS MAVERICKS 131
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 105vs
UTAH JAZZ 94
URAL -vs
ORENBURG -
KRYLIA SOVETOV -vs
RUBIN KAZAN -
SPARTAK MOSKVA -vs
ARSENAL TULA -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ANKARAGUCU -vs
GAZISEHIR GAZIANTEP -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
Οι Λέικερς δεν είχαν πρόβλημα να περάσουν από την έδρα των Σπερς, την ώρα που οι Κλίπερς επικρατούσαν της Τζαζ στο ντέρμπι της Δύσης. Εμφατική νίκη των Μάβερικς στο Κλίβελαντ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Πέισερς - Μπουλς 108-95
Χιτ - Ρόκετς 129-100
Νικς - Κινγκς 92-113
Σπερς - Λέικερς 96-103
Καβαλίερς - Μάβερικς 111-131
Κλίπερς - Τζαζ 105-94