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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Λέικερς δεν είχαν πρόβλημα να περάσουν από την έδρα των Σπερς, την ώρα που οι Κλίπερς επικρατούσαν της Τζαζ στο ντέρμπι της Δύσης. Εμφατική νίκη των Μάβερικς στο Κλίβελαντ. 

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Πέισερς - Μπουλς 108-95
Χιτ - Ρόκετς 129-100
Νικς - Κινγκς 92-113
Σπερς - Λέικερς 96-103
Καβαλίερς - Μάβερικς 111-131
Κλίπερς - Τζαζ 105-94

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Σπερς - Λέικερς 96-103

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