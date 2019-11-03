Ο Γκόρντον δεν κόβεται ούτε με φάουλ (vid)

Δεν σταματιέται ο Γκόρντον. Ο σταρ των Μάτζικ κράτησε τον έλεγχο της μπάλας παρά το φάουλ και πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι
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— NBA (@NBA) November 2, 2019
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SIVASSPOR 2
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YENI MALATYASPOR -
KAYSERISPOR -vs
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MONBUS OBRADOIRO 45
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IBEROSTAR TENERIFE -
KIROLBET BASKONIA -vs
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VALENCIA -vs
GRAN CANARIA -
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SIGORTAM.NET ITU 31
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 86vs
AFYON BELEDIYE 80
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
BURSASPOR -
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ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
HAPPY CASA BRINDISI 75vs
UMANA REYER VENEZIA 71
REGGIANA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
MILANO -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
ORIORA PISTOIA -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
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FORTITUDO BOLOGNA -vs
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VANOLI BAS. CREMONA -vs
RED OCTOBER CANTU -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
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REIMS -
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ΚΗΦΙΣΙA -
O Άαρον Γκόρντον έμεινε στον αέρα και πέτυχε ένα όμορφο καλάθι κόντρα στους Νάγκετς παρά το φάουλ που του έγινε.
Δεν σταματιέται ο Γκόρντον. Ο σταρ των Μάτζικ κράτησε τον έλεγχο της μπάλας παρά το φάουλ και πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι
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— NBA (@NBA) November 2, 2019