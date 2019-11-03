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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑOrlando Magic
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Ο Γκόρντον δεν κόβεται ούτε με φάουλ (vid)

Ο Γκόρντον δεν κόβεται ούτε με φάουλ (vid)

Ο Γκόρντον δεν κόβεται ούτε με φάουλ (vid)

O Άαρον Γκόρντον έμεινε στον αέρα και πέτυχε ένα όμορφο καλάθι κόντρα στους Νάγκετς παρά το φάουλ που του έγινε.

Δεν σταματιέται ο Γκόρντον. Ο σταρ των Μάτζικ κράτησε τον έλεγχο της μπάλας παρά το φάουλ και πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι

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