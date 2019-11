Έκανε τα δικά του ο Ρίκι Ρούμπιο με τους Γκρίζλις.

Ο Ισπανός έφυγε από τον Μοραντ με Eurostep και εκεί που πήγε να χάσει την ισορροπία του, πέταξε τη μπάλα ψηλά στο ταμπλό για ένα όμορφο καλάθι.

Ricky Rubio euros & goes high off the glass! #RisePHX

November 3, 2019