Λίλαρντ: Οι 33 πόντοι και τα 8 τρίποντα δεν γλίτωσαν τους Μπλέιζερς (vid)

Κέφια είχε ο Λίλαρντ κόντρα στους Σίξερς, αφού μέτρησε 33 πόντους με 8 τρίποντα,ενώ μοίρασε και 9 ασίστ.
Παρόλα αυτά η Φιλαδέλφεια πήρε τη νίκη στο τέλος με τον Κορκμάζ.
Δείτε τις καλύτερε στιγμές του ηγέτη του Πόρτλαντ.
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
LARISA -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
EVERTON FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
CRYSTAL PALACE -vs
LEICESTER CITY -
VILLARREAL CF -vs
ATHLETIC BILBAO -
AC MILAN -vs
LAZIO -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
REAL VALLADOLID -vs
MALLORCA -
VILLARREAL CF -vs
ATHLETIC BILBAO -
OSASUNA -vs
DEPORTIVO ALAVES -
CELTA DE VIGO -vs
GETAFE CF -
CD LEGANES -vs
SD EIBAR -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
CRYSTAL PALACE -vs
LEICESTER CITY -
EVERTON FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
CAGLIARI -
HELLAS VERONA -vs
BRESCIA -
GENOA CFC -vs
UDINESE -
LECCE -vs
US SASSUOLO -
ACF FIORENTINA -vs
PARMA -
AC MILAN -vs
LAZIO -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
1. FC KOLN -
FC AUGSBURG -vs
FC SCHALKE 04 -
LARISA -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 113vs
BROOKLYN NETS 109
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 87vs
DENVER NUGGETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 115vs
TORONTO RAPTORS 105
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 109vs
MINNESOTA 131
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 105vs
PHOENIX SUNS 114
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 87vs
CHARLOTTE HORNETS 93
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 128vs
PHILADELPHIA 76ERS 129
INDIANA PACERS -vs
CHICAGO BULLS -
FENERBAHCE BEKO -vs
AFYON BELEDIYE -
ANADOLU EFES -vs
SIGORTAM.NET ITU -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
BURSASPOR -
DENIZLISPOR -vs
SIVASSPOR -
KASIMPASA -vs
YENI MALATYASPOR -
KAYSERISPOR -vs
FENERBAHCE -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
UMANA REYER VENEZIA -
REGGIANA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
MILANO -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
ORIORA PISTOIA -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
VL PESARO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
RED OCTOBER CANTU -
UNICAJA -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ESTUDIANTES -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
KIROLBET BASKONIA -vs
REAL MADRID -
VALENCIA -vs
GRAN CANARIA -
FC BARCELONA -vs
FUENLABRADA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
FK KRASNODAR -vs
ROSTOV -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
FC NANTES -
OGC NICE -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AS MONACO -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
Ο Ντάμιαν Λίλαρντ ήταν απολαυστικός κόντρα στους Σίξερς, αλλά έφτανε η προσπάθεια για την ομάδα του. Δείτε τα καλύτερα του.
Κέφια είχε ο Λίλαρντ κόντρα στους Σίξερς, αφού μέτρησε 33 πόντους με 8 τρίποντα,ενώ μοίρασε και 9 ασίστ.
Παρόλα αυτά η Φιλαδέλφεια πήρε τη νίκη στο τέλος με τον Κορκμάζ.
Δείτε τις καλύτερε στιγμές του ηγέτη του Πόρτλαντ.