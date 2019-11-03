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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑPortland Trail Blazers
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Λίλαρντ: Οι 33 πόντοι και τα 8 τρίποντα δεν γλίτωσαν τους Μπλέιζερς (vid)

Λίλαρντ: Οι 33 πόντοι και τα 8 τρίποντα δεν γλίτωσαν τους Μπλέιζερς (vid)

Λίλαρντ: Οι 33 πόντοι και τα 8 τρίποντα δεν γλίτωσαν τους Μπλέιζερς (vid)

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ ήταν απολαυστικός κόντρα στους Σίξερς, αλλά έφτανε η προσπάθεια για την ομάδα του. Δείτε τα καλύτερα του.

Κέφια είχε ο Λίλαρντ κόντρα στους Σίξερς, αφού μέτρησε 33 πόντους με 8 τρίποντα,ενώ μοίρασε και 9 ασίστ.

Παρόλα αυτά η Φιλαδέλφεια πήρε τη νίκη στο τέλος με τον Κορκμάζ.

Δείτε τις καλύτερε στιγμές του ηγέτη του Πόρτλαντ.

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