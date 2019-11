Αντετοκούνμπο: Έγραψε ιστορία με το ξεκίνημα στα 6 πρώτα ματς! (pic)

Με... σπασμένα τα φρένα έχει ξεκινήσει τη σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείχνοντας πως πάλι θα παλέψει για το βραβείο του MVP.

Ο Greek Freak συνεισφέρει σε όλους τους τομείς, όντας ο παίκτης ορχήστρα του Μιλγουόκι.

Μετά από 6 ματς μετρά 160 πόντους, 83 ριμπάουντ και 46 ασίστ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει σε αυτούς τους αριθμούς μετά από τα 6 πρώτα ματς μιας σεζόν.

Μην σταματάς Γιάνναρε, «διέλυσε» τα όλα!

@Giannis_An34 has totaled 160 PTS, 83 REB and 46 AST in six games this season.

No other player in @NBAHistory has ever totaled 150 PTS, 80 REB and 40 AST in the first six games of a season. #FearTheDeer pic.twitter.com/8ZJyPhfs4r

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 3, 2019