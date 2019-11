«Νοσοκομείο» Ουόριορς: Πρώτη φορά ο Κερ ξεκίνησε με 3 rookies! (pic)

Οι Ουόριορς δεν θυμίζουν σε τίποτα την πρωταθλήτρια ομάδα που τα σάρωνε όλα στο διάβα της.

Ο Ντουράντ έφυγε, ο Κάρι υπέστη πέρυσι ρήξη χιαστού και λογικά θα χάσει όλη τη σεζόν, ο Κάρι θα μείνει off για 3 μήνες, ενώ στα πιτς έμειναν και οι Γκριν και Ράσελ λόγω τραυματισμού κόντρα στους Χόρνετς από τους οποίους έχασαν

Στο ματς αυτό ο Κερ για πρώτη φορά χρησιμοποίησε 3 rookies στην βασική πεντάδα.

Οι πολεμιστές ξεκίνησαν το ματς με τους Μπάουμαν, Πουλ και Πασκάλ.

Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Κόλεϊ-Στάιν και Ρόμπινσον!

This is the first time in the Steve Kerr era that the @Warriors have started multiple rookies.

Tonight, they are starting THREE rookies. pic.twitter.com/LizcmTJBVa

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 2, 2019