Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Η All Star 5άδα του 2018 vs Η rookie 5άδα του 2019 (pic)

Οι Ουόριορς πέρασαν από το ζενίθ στο ναδίρ και από εκεί που είχαν μια Πρωταθλήτρια ομάδα, που τρόμαζε μόνο στο άκουσμα της, τα πράγματα για τους Πολεμιστές δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Το κακό ξεκίνησε την περσινή σεζόν στα playoffs με τους σοβαρότατους τραυματισμούς των Κέβιν Ντουράντ και Κλέι Τόμπσον και φέτος έφτασε σε αποκορύφωμα.

Το καλοκαίρι η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ επένδυσε σε νεαρούς και πόνταρε πάνω στην εμπειρία των Κάρι και του Γκριν. Ούτε αυτό βγήκε, ενώ σταδιακά από την έναρξη της σεζόν όλα καταρρέουν. Οι ήττες έδωσαν την θέση τους στους τραυματισμούς και μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη της σεζόν τίποτα δεν θυμίζει την πρωταθλήτρια ομάδα του ΝΒΑ. Ο Κάρι θα μείνει εκτός για τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ και ο Γκριν τραυματίστηκε με την σειρά του και αφήνει την ομάδα στο... έλεος των ρούκις.

Δείγμα του πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που έχει γίνει είναι ότι κόντρα στους Χόρνετς, από τους οποίους έχασαν, ο Στιβ Κερ για πρώτη φορά στην ιστορία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει 3 rookies στην βασική του πεντάδα. Οι πολεμιστές ξεκίνησαν το ματς με τους Μπάουμαν, Πουλ και Πασκάλ, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Κόλεϊ-Στάιν και Ρόμπινσον, με την εμπειρία να λείπει φανερά από τους παίκτης του 2019. Μεγάλη η διαφορά σε σχέση με την περσινή βασική 5άδα που είχε έντονα... άρωμα All Star, με τους Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον, Γκριν, ενώ την συμπλήρωνε και ο Τζόουνς. Αυτοί οι παίκτες δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που άρχισαν την σεζόν, μόλις έναν χρόνο πίσω και η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή από ποτέ για τους Ουόριορς.

This is the first time in the Steve Kerr era that the @Warriors have started multiple rookies.

Tonight, they are starting THREE rookies. pic.twitter.com/LizcmTJBVa

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 2, 2019