O εκπληκτικός Ντράμοντ θύμισε Ολάζουον και Λαϊμπίρ στο ίδιο ματς! (pic & vid)

Φοβερά πράγματα έκανε ο Αντρέ Ντράμοντ με τους Νετς, οδηγώντας τους Πίστονς στη νίκη.

Έγινε ο πρώτος παίκτης με 25 πόντους, 20 ριμπαουντ, 5 ασίστ, 5 μπλοκ και 3 κλεψίματα σε ενα ματς από τον Ολάζουον το 1989.

Επίσης είναι ο μοναδικός παίκτης του Ντιτρόιτ μετά τον Λαϊμπίρ το 1988 που μετρά 20 πόντους, 20 ριμπάουντ, 5 μπλοκ και 5 ασίστ από τον Λαϊμπίρ το 1988.

Andre Drummond is the first player with 25 Pts, 20 Reb, 5 Ast, 5 Blk and 3 Stl in a game since Hakeem Olajuwon in 1989. pic.twitter.com/x5429rk7Fu

