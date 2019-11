Ο Αντετοκούνμπο υποσχέθηκε νίκη στον μικρό Ντίον και το τήρησε! (vid)

Πριν το ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε συναντηθεί με τον μικρό Ντίον που ήταν μεγάλος fan από το Make a Wish.

O ηγέτης των Μπακς υποσχέθηκε στον πιτσιρικά τη νίκη κόντρα στους Ράπτορς, κάτι που τελικά έγινε.

«Ήθελα να κρατήσω την υπόσχεση μου. Σήμερα έπαιζα και για τον Ντίον», ήταν τα λόγια του, ενώ πριν το ματς υπέγραψε τη φανέλα του και μπάλα και του την έδωσε.

Σίγουρα ο πιτσιρικάς θα ήταν πολύ χαρούμενος με τα όσα έζησε.

"We're gonna win the game today for you."@Giannis_An34 made a promise to Deyon from Make-A-Wish. The Bucks went on to beat the Raptors. (via @Bucks)

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 3 Νοεμβρίου 2019