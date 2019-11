Οι Μπακς νίκησαν τους Ράπτορς με 115-105 κι ο Γιάννης ήταν... Γιάνναρος ξανά.

Ο Greek Freak είχε σε 36' 38 πόντους, μοίρασε 8 ασίστ και κατέβασε 15 ριμπάουντ, ενώ είχε 1 κλέψιμο και 4 μπλοκ.

Οι καλύτερες στιγμές του MVP:

The Greek Freak WENT OFF!!

36 PTS | 15 REB | 8 AST | 4 BLK | 70% FG pic.twitter.com/3b7mf9vtVw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 3, 2019