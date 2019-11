Ανεβαίνει συνεχώς ο Κέμπα στους Σέλτικς.

Ο γκαρντ της Βοστώνης είχε 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας καθοριστικός στη νίκη της ομάδας του (clutch καλάθι του Τέιτουμ στο τέλος).

Αρχίζει να δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες του και αυτό κάνει χαρούμενο τον Στίβενς.

33 PTS | 6 REB | 5 AST@KembaWalker led all scorers in Boston for the @celtics win! #Celtics pic.twitter.com/5I6AjDoD38

— NBA (@NBA) November 2, 2019