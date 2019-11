O ΛεΜπρόν έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς, με τέτοια στατιστική, μετά τον Τζόνσον! (pic & vid)

Αυτά που έκανε ο ΛεΜπρον Τζέιμς και ειδικά στα 34 του χρόνια είναι απίστευτα. Ο «Βασιλιάς» κόντρα στους Μάβερικς είχε 39 πόντους, 12 ριμπάουντ και 16 ασίστ, ήταν ασταμάτητος και έγραψε ιστορία.

Έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς που έχει τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 15 ασίστ, μετά τον «Μάτζικ» Τζόνσον, που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο στις 9 Μαρτίου του 1990.

@KingJames (39p/12r/16a) is the first @Lakers player to put up at least 30p/10r/15a in a game since @MagicJohnson (33p/13r/16a) on March 9, 1990! #LakeShow pic.twitter.com/nHQNG194dW

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 2, 2019