Ο Χάουαρντ τράβηξε την φανέλα του Κάρι στο σουτ του Γκριν και οι Μάβερικς δεν το άφησαν ασχολίαστο! (pic)

Το ματς των Λέικερς με τους Μάβερικς είχε πολλές συγκινήσεις και όπως φαίνεται η συζήτηση συνεχίζεται. Ο Ντάνι Γκριν έστειλε το ματς στην παράταση με σουτ στην εκπνοή, αλλά φαίνεται που η ομάδα του Ντάλας έχει τις επιφυλάξεις της.

Στην φάση φαίνεται ο Χάουαρντ να τραβά από την φανέλα τον Κάρι και οι Μάβερικς ανέβασαν την φωτογραφία στο twitter, σχολιάζοντας ότι μάλλον θέλει πρώτος την φανέλα τους...

Ωραία πράγματα:

MFFLs, make sure you grab a new Mavs jersey before the next game! pic.twitter.com/9MQq58cwjc

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 2, 2019