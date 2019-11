Πιτσιρικάς σε Ουέστμπρουκ: «Για εμένα είσαι κάτι παραπάνω από παίκτης...» (vid)

Ένα βίντεο που θα σας ζεστάνει την καρδιά είναι αυτό που πρωταγωνιστεί ένας πιτσιρικάς με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο νεαρός είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και έχει πρότυπο τον παίκτη των Ρόκετς. Ο Ουέστμπρουκ με το χαμόγελο στα χείλη συνάντησε τον οπαδό του και ο πιτσιρικάς τόνισε ότι για εκείνον είναι κάτι παραπάνω από απλά ένας παίκτης, είναι το είδωλο του.

Τα λόγια είναι περιττά και οι δυο τους δημιούργησαν μια μοναδική στιγμή. Ο παίκτης χάρισε τα παπούτσια του στον νεαρό και με αυτό το βίντεο καταλαβαίνει κανείς πόσα παραπάνω μπορεί να προσφέρει ένας παίκτης ή το ίδιο το παιχνίδι σε όλους τους ανθρώπους.

"To me, you're more than a basketball player ..."

This fan was at a loss for words after meeting @russwest44

(via @HoustonRockets)pic.twitter.com/MNwd4KLcyW

— SportsCenter (@SportsCenter) November 2, 2019