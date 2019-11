Πρόβλημα στο δάχτυλο ο Γκριν, αμφίβολος και αυτός (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν ήταν καλός στην ήττα από τους Σπερς, αφού έμεινε χαμηλά με μόλις 6 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ και παραδέχτηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι έχει πρόβλημα με το δάχτυλο του. Παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα καλά, ενώ τόνισε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι.

Τίποτα δεν πάει καλά για τους Ουόριορς φέτος και οι ήττες δεν το χειρότερο κακό, αφού χάνουν τον έναν τους παίκτη μετά τον άλλον.

Warriors are calling it a sprained left index finger for Draymond Green https://t.co/ZGdTBVeKL7

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 2, 2019