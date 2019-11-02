Σέλτικς - Νικς 104-102: Το buzzer beater του Τέιτουμ (vid)

Την λύση στους Σέλτικς έδωσε ο Τέιτουμ, που 1" πριν το τέλος με buzzer beater έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 104-102.
TATUM. GAME. pic.twitter.com/FBipyJ3uE1
— Bleacher Report (@BleacherReport) November 2, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65vs
MACCABI TEL AVIV 90
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 70vs
CSKA MOSCOW 87
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 76vs
ZALGIRIS KAUNAS 79
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 81vs
LYON-VILLEURBANNE 72
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 83vs
FC BARCELONA 70
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 93vs
BAYERN MUNCHEN 60
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 85vs
ALBA BERLIN 71
ΤΕΛΙΚΟ
DIJON FCO 2vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TSG 1899 HOFFENHEIM 3vs
PADERBORN 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ESPANYOL -vs
VALENCIA CF -
LEVANTE UD -vs
FC BARCELONA -
SEVILLA FC -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL BETIS -
AFC BOURNEMOUTH -vs
MANCHESTER UNITED -
BRIGHTON & HOVE -vs
NORWICH CITY -
WEST HAM UNITED -vs
NEWCASTLE UNITED -
ARSENAL -vs
WOLVES -
MANCHESTER CITY -vs
SOUTHAMPTON FC -
ASTON VILLA -vs
LIVERPOOL FC -
SHEFFIELD UNITED -vs
BURNLEY FC -
WATFORD FC -vs
CHELSEA -
AS ROMA -vs
SSC NAPOLI -
FC BOLOGNA -vs
INTER -
TORINO FC -vs
JUVENTUS -
SV WERDER BREMEN -vs
SC FREIBURG -
RB LEIPZIG -vs
1. FSV MAINZ 05 -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
BAYERN MUNCHEN -
BORUSSIA DORTMUND -vs
VFL WOLFSBURG -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
UNION BERLIN -vs
HERTHA BSC -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΡΗΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
LIVE
DALLAS MAVERICKS 58vs
LOS ANGELES LAKERS 54
LIVE
SACRAMENTO KINGS 47vs
UTAH JAZZ 41
LIVE
GOLDEN STATE 28vs
SAN ANTONIO SPURS 27
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 123vs
HOUSTON ROCKETS 116
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 102vs
CLEVELAND CAVALIERS 95
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 91vs
MILWAUKEE BUCKS 123
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 104vs
NEW YORK KNICKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
DETROIT PISTONS 106
OKLAHOMA CITY -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
BESIKTAS -vs
BUYUKCEKMECE -
PINAR KARSIYAKA -vs
TURK TELEKOM -
TOFAS -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
GAZIANTEP -
DINAMO MOSKVA -vs
AKHMAT GROZNY -
UFA -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
FK SOCHI -vs
TAMBOV -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
CSKA MOSCOW -
KONYASPOR -vs
GENCLERBIRLIGI -
TRABZONSPOR -vs
GOZTEPE -
ALANYASPOR -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
ANTALYASPOR -vs
BESIKTAS -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
OFI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OSC LILLE -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE LYON -
FC METZ -vs
MONTPELLIER HSC -
ANGERS SCO -vs
RC STRASBOURG -
NIMES OLYMPIQUE -vs
STADE RENNES -
AMIENS SC -vs
BREST -
MORABANC ANDORRA -vs
UCAM MURCIA -
BAXI MANRESA -vs
BILBAO BASKET -
SAN PABLO BURGOS -vs
ZARAGOZA -
SASSARI -vs
VIRTUS ROMA -
Με ένα καλάθι του Τέιτουμ στην εκπνοή οι Σέλτικς επικράτησαν των Νικς με 104-102.
Την λύση στους Σέλτικς έδωσε ο Τέιτουμ, που 1" πριν το τέλος με buzzer beater έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 104-102.
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— Bleacher Report (@BleacherReport) November 2, 2019