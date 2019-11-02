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Σέλτικς - Νικς 104-102: Το buzzer beater του Τέιτουμ (vid)

Σέλτικς - Νικς 104-102: Το buzzer beater του Τέιτουμ (vid)

Σέλτικς - Νικς 104-102: Το buzzer beater του Τέιτουμ (vid)

Με ένα καλάθι του Τέιτουμ στην εκπνοή οι Σέλτικς επικράτησαν των Νικς με 104-102.

Την λύση στους Σέλτικς έδωσε ο Τέιτουμ, που 1" πριν το τέλος με buzzer beater έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 104-102.

 

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