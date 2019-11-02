Μάτζικ - Μπακς 91-123: Έτσι το πανηγύρισε ο Γιάννης μαζί με τον Θανάση! (vid)

Σαν να μην πιστεύει τι κατάφερε ο αδερφός του ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το κάρφωμα του Θανάση το οποίο πανηγύρισε έξαλλα και μαζί του!
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65vs
MACCABI TEL AVIV 90
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 70vs
CSKA MOSCOW 87
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 76vs
ZALGIRIS KAUNAS 79
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 81vs
LYON-VILLEURBANNE 72
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 83vs
FC BARCELONA 70
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 93vs
BAYERN MUNCHEN 60
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 85vs
ALBA BERLIN 71
ΤΕΛΙΚΟ
DIJON FCO 2vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TSG 1899 HOFFENHEIM 3vs
PADERBORN 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ESPANYOL -vs
VALENCIA CF -
LEVANTE UD -vs
FC BARCELONA -
SEVILLA FC -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL BETIS -
AFC BOURNEMOUTH -vs
MANCHESTER UNITED -
SHEFFIELD UNITED -vs
BURNLEY FC -
BRIGHTON & HOVE -vs
NORWICH CITY -
WEST HAM UNITED -vs
NEWCASTLE UNITED -
ARSENAL -vs
WOLVES -
MANCHESTER CITY -vs
SOUTHAMPTON FC -
ASTON VILLA -vs
LIVERPOOL FC -
WATFORD FC -vs
CHELSEA -
AS ROMA -vs
SSC NAPOLI -
FC BOLOGNA -vs
INTER -
TORINO FC -vs
JUVENTUS -
SV WERDER BREMEN -vs
SC FREIBURG -
RB LEIPZIG -vs
1. FSV MAINZ 05 -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
BAYERN MUNCHEN -
BORUSSIA DORTMUND -vs
VFL WOLFSBURG -
UNION BERLIN -vs
HERTHA BSC -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΡΗΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
LIVE
CHICAGO BULLS 94vs
DETROIT PISTONS 90
LIVE
DALLAS MAVERICKS 20vs
LOS ANGELES LAKERS 8
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 91vs
MILWAUKEE BUCKS 123
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 123vs
HOUSTON ROCKETS 116
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 102vs
CLEVELAND CAVALIERS 95
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 105vs
NEW YORK KNICKS 102
SACRAMENTO KINGS -vs
UTAH JAZZ -
GOLDEN STATE -vs
SAN ANTONIO SPURS -
OKLAHOMA CITY -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
BESIKTAS -vs
BUYUKCEKMECE -
PINAR KARSIYAKA -vs
TURK TELEKOM -
TOFAS -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
GAZIANTEP -
UFA -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
DINAMO MOSKVA -vs
AKHMAT GROZNY -
FK SOCHI -vs
TAMBOV -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
CSKA MOSCOW -
KONYASPOR -vs
GENCLERBIRLIGI -
TRABZONSPOR -vs
GOZTEPE -
ALANYASPOR -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
ANTALYASPOR -vs
BESIKTAS -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
OFI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OSC LILLE -
AMIENS SC -vs
BREST -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE LYON -
FC METZ -vs
MONTPELLIER HSC -
ANGERS SCO -vs
RC STRASBOURG -
NIMES OLYMPIQUE -vs
STADE RENNES -
MORABANC ANDORRA -vs
UCAM MURCIA -
BAXI MANRESA -vs
BILBAO BASKET -
SAN PABLO BURGOS -vs
ZARAGOZA -
SASSARI -vs
VIRTUS ROMA -
Τρελάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το κάρφωμα του Θανάση και το πανηγύρισε έξαλλα μαζί του, αλλά και μόνος του!
Σαν να μην πιστεύει τι κατάφερε ο αδερφός του ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το κάρφωμα του Θανάση το οποίο πανηγύρισε έξαλλα και μαζί του!
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2019