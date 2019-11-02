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Μάτζικ - Μπακς 91-123: Έτσι το πανηγύρισε ο Γιάννης μαζί με τον Θανάση! (vid)

Μάτζικ - Μπακς 91-123: Έτσι το πανηγύρισε ο Γιάννης μαζί με τον Θανάση! (vid)

Μάτζικ - Μπακς 91-123: Έτσι το πανηγύρισε ο Γιάννης μαζί με τον Θανάση! (vid)

Τρελάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το κάρφωμα του Θανάση και το πανηγύρισε έξαλλα μαζί του, αλλά και μόνος του! 

Σαν να μην πιστεύει τι κατάφερε ο αδερφός του ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το κάρφωμα του Θανάση το οποίο πανηγύρισε έξαλλα και μαζί του! 

 

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