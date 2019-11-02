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Αντετοκούνμπο: Εντυπωσιακό γκολ-φάουλ! (vid)

Αντετοκούνμπο: Εντυπωσιακό γκολ-φάουλ! (vid)

Αντετοκούνμπο: Εντυπωσιακό γκολ-φάουλ! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα πολύ δύσκολο καλάθι και φάουλ, να φαίνεται τόσο απλό!

Εντυπωσιακός και πάλι ο Γιάννης, που κατάφερε να διασχίσει σχεδόν όλο το γήπεδο και να σημειώσει ένα καταπληκτικό καλάθι και φάουλ.

 

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