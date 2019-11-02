Αντετοκούνμπο: Εντυπωσιακό γκολ-φάουλ! (vid)

Εντυπωσιακός και πάλι ο Γιάννης, που κατάφερε να διασχίσει σχεδόν όλο το γήπεδο και να σημειώσει ένα καταπληκτικό καλάθι και φάουλ.
An artist in the paint #FearTheDeer pic.twitter.com/4Tna7LjKjx
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65vs
MACCABI TEL AVIV 90
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 70vs
CSKA MOSCOW 87
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 76vs
ZALGIRIS KAUNAS 79
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 81vs
LYON-VILLEURBANNE 72
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 83vs
FC BARCELONA 70
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 93vs
BAYERN MUNCHEN 60
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 85vs
ALBA BERLIN 71
ΤΕΛΙΚΟ
DIJON FCO 2vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TSG 1899 HOFFENHEIM 3vs
PADERBORN 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ESPANYOL -vs
VALENCIA CF -
LEVANTE UD -vs
FC BARCELONA -
SEVILLA FC -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL BETIS -
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MANCHESTER UNITED -
ARSENAL -vs
WOLVES -
MANCHESTER CITY -vs
SOUTHAMPTON FC -
ASTON VILLA -vs
LIVERPOOL FC -
SHEFFIELD UNITED -vs
BURNLEY FC -
BRIGHTON & HOVE -vs
NORWICH CITY -
WEST HAM UNITED -vs
NEWCASTLE UNITED -
WATFORD FC -vs
CHELSEA -
AS ROMA -vs
SSC NAPOLI -
FC BOLOGNA -vs
INTER -
TORINO FC -vs
JUVENTUS -
SV WERDER BREMEN -vs
SC FREIBURG -
RB LEIPZIG -vs
1. FSV MAINZ 05 -
BORUSSIA DORTMUND -vs
VFL WOLFSBURG -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
BAYERN MUNCHEN -
UNION BERLIN -vs
HERTHA BSC -
ΑΡΗΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
LIVE
INDIANA PACERS 56vs
CLEVELAND CAVALIERS 54
LIVE
ORLANDO MAGIC 51vs
MILWAUKEE BUCKS 77
LIVE
BROOKLYN NETS 66vs
HOUSTON ROCKETS 64
LIVE
BOSTON CELTICS 45vs
NEW YORK KNICKS 43
LIVE
CHICAGO BULLS 24vs
DETROIT PISTONS 17
DALLAS MAVERICKS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
UTAH JAZZ -
GOLDEN STATE -vs
SAN ANTONIO SPURS -
OKLAHOMA CITY -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
BESIKTAS -vs
BUYUKCEKMECE -
PINAR KARSIYAKA -vs
TURK TELEKOM -
TOFAS -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
GAZIANTEP -
DINAMO MOSKVA -vs
AKHMAT GROZNY -
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LOKOMOTIV MOSKVA -
FK SOCHI -vs
TAMBOV -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
CSKA MOSCOW -
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GENCLERBIRLIGI -
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ANTALYASPOR -vs
BESIKTAS -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
OFI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OSC LILLE -
FC METZ -vs
MONTPELLIER HSC -
ANGERS SCO -vs
RC STRASBOURG -
NIMES OLYMPIQUE -vs
STADE RENNES -
AMIENS SC -vs
BREST -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE LYON -
MORABANC ANDORRA -vs
UCAM MURCIA -
BAXI MANRESA -vs
BILBAO BASKET -
SAN PABLO BURGOS -vs
ZARAGOZA -
SASSARI -vs
VIRTUS ROMA -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα πολύ δύσκολο καλάθι και φάουλ, να φαίνεται τόσο απλό!
Εντυπωσιακός και πάλι ο Γιάννης, που κατάφερε να διασχίσει σχεδόν όλο το γήπεδο και να σημειώσει ένα καταπληκτικό καλάθι και φάουλ.
An artist in the paint #FearTheDeer pic.twitter.com/4Tna7LjKjx
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2019