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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Με τους Μπακς να κερδίζουν, αλλά και τον Λεμπρόν να νικάει τον Ντόντσιτς συνεχίστηκε το ΝΒΑ. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Τα αποψινά αποτελέσματα

01:00 Νετς-Ρόκετς 123-116
01:00 Πέισερς-Καβς 102-94
01:00 Μάτζικ-Μπακς 91-123
01:30 Σέλτικς-Νικς 104-102
02:00 Μπουλς-Πίστονς 112-106
03:30 Μάβερικς-Λέικερς 110-119
04:00 Κινγκς-Τζαζ 102-101
04:30 Ουόριορς-Σπερς 110-127

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