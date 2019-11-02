Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποψινά αποτελέσματα
01:00 Νετς-Ρόκετς 123-116
01:00 Πέισερς-Καβς 102-94
01:00 Μάτζικ-Μπακς 91-123
01:30 Σέλτικς-Νικς 104-102
02:00 Μπουλς-Πίστονς 112-106
03:30 Μάβερικς-Λέικερς 110-119
04:00 Κινγκς-Τζαζ 102-101
04:30 Ουόριορς-Σπερς 110-127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65vs
MACCABI TEL AVIV 90
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 70vs
CSKA MOSCOW 87
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 76vs
ZALGIRIS KAUNAS 79
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 81vs
LYON-VILLEURBANNE 72
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 83vs
FC BARCELONA 70
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 93vs
BAYERN MUNCHEN 60
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 85vs
ALBA BERLIN 71
ΤΕΛΙΚΟ
DIJON FCO 2vs
PARIS SAINT-GERMAIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
TSG 1899 HOFFENHEIM 3vs
PADERBORN 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86vs
ANADOLU EFES 70
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ESPANYOL -vs
VALENCIA CF -
LEVANTE UD -vs
FC BARCELONA -
SEVILLA FC -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL BETIS -
AFC BOURNEMOUTH -vs
MANCHESTER UNITED -
MANCHESTER CITY -vs
SOUTHAMPTON FC -
ASTON VILLA -vs
LIVERPOOL FC -
SHEFFIELD UNITED -vs
BURNLEY FC -
BRIGHTON & HOVE -vs
NORWICH CITY -
WEST HAM UNITED -vs
NEWCASTLE UNITED -
ARSENAL -vs
WOLVES -
WATFORD FC -vs
CHELSEA -
AS ROMA -vs
SSC NAPOLI -
FC BOLOGNA -vs
INTER -
TORINO FC -vs
JUVENTUS -
RB LEIPZIG -vs
1. FSV MAINZ 05 -
SV WERDER BREMEN -vs
SC FREIBURG -
BORUSSIA DORTMUND -vs
VFL WOLFSBURG -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
BAYERN MUNCHEN -
UNION BERLIN -vs
HERTHA BSC -
ΑΡΗΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 102vs
CLEVELAND CAVALIERS 95
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 91vs
MILWAUKEE BUCKS 123
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 123vs
HOUSTON ROCKETS 116
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 104vs
NEW YORK KNICKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 112vs
DETROIT PISTONS 106
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 110vs
LOS ANGELES LAKERS 119
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 102vs
UTAH JAZZ 101
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 110vs
SAN ANTONIO SPURS 127
OKLAHOMA CITY -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
BESIKTAS -vs
BUYUKCEKMECE -
PINAR KARSIYAKA -vs
TURK TELEKOM -
TOFAS -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
GAZIANTEP -
DINAMO MOSKVA -vs
AKHMAT GROZNY -
UFA -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
FK SOCHI -vs
TAMBOV -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
CSKA MOSCOW -
KONYASPOR -vs
GENCLERBIRLIGI -
ALANYASPOR -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
TRABZONSPOR -vs
GOZTEPE -
ANTALYASPOR -vs
BESIKTAS -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
OFI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ELPIDA AMPELOKIPON -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
OSC LILLE -
ANGERS SCO -vs
RC STRASBOURG -
NIMES OLYMPIQUE -vs
STADE RENNES -
AMIENS SC -vs
BREST -
TOULOUSE FC -vs
OLYMPIQUE LYON -
FC METZ -vs
MONTPELLIER HSC -
BAXI MANRESA -vs
BILBAO BASKET -
MORABANC ANDORRA -vs
UCAM MURCIA -
SAN PABLO BURGOS -vs
ZARAGOZA -
SASSARI -vs
VIRTUS ROMA -
Με τους Μπακς να κερδίζουν, αλλά και τον Λεμπρόν να νικάει τον Ντόντσιτς συνεχίστηκε το ΝΒΑ. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Τα αποψινά αποτελέσματα
01:00 Νετς-Ρόκετς 123-116
01:00 Πέισερς-Καβς 102-94
01:00 Μάτζικ-Μπακς 91-123
01:30 Σέλτικς-Νικς 104-102
02:00 Μπουλς-Πίστονς 112-106
03:30 Μάβερικς-Λέικερς 110-119
04:00 Κινγκς-Τζαζ 102-101
04:30 Ουόριορς-Σπερς 110-127