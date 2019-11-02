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Το ΝΒA live στο gazzetta.gr

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Οι Μπακς κοντράρονται με τους Μάτζικ και οι Νετς με τους Ρόκετς. Δείτε όλα τα ματς στο gazzetta.gr.

Τα αποψινά ματς

01:00 Νετς-Ρόκετς
01:00 Πέισερς-Καβς
01:00 Μάτζικ-Μπακς
01:30 Σέλτικς-Νικς
02:00 Μπουλς-Πίστονς
03:30 Μάβερικς-Λέικερς
04:00 Κινγκς-Τζαζ
04:30 Ουόριορς-Σπερς

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