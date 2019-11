Τζινόμπιλι για νυχτερίδα: «Τίποτα από όσα είχα κάνει, δεν τράβηξε τόσο την προσοχή»! (pic)

Με αφορμή το Halloween, ο Αργεντινός πρώην ΝΒΑer θυμήθηκε τη δική του... τρομακτική στιγμή. Τότε, που χρειάστηκε να σταματήσει λίγο ο αγώνας των Σπερς με τους Κινγκς, για να διώξει μια νυχτερίδα που πετούσε και την οποία έπιασε με τα χέρια του.

«Δέκα χρόνια από το περιστατικό με την νυχτερίδα. Τίποτα από όσα έκανα στο παρκέ δεν τράβηξε τόσο την προσοχή, όσο αυτό! Η νυχτερίδα επέζησε και πέταξε μακριά, ενώ εγώ έπρεπε να κάνω πολλά εμβόλια. Δεν ήταν καθόλου αστείο. Καλό Χαλογουΐν!».

10 years from the bat incident

Nothing I did on the court draw more attention than this! The bat survived and flew away while I had to get multiple vaccinations. Not fun at all. Happy Halloween! https://t.co/OB87uuIzti

— Manu Ginobili (@manuginobili) November 1, 2019