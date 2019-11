Οι «μεταμορφώσεις» των ΝΒΑers για το Halloween! (pics & vids)

Την τελευταία ημέρα του Οκτρωβρίου στις ΗΠΑ γιορτάζουν το γνωστό Halloween, που σκοπός του είναι να... τρομάξει τον κόσμο. Μικρά παιδιά ντύνονται κάτι «τρομακτικό» και επισκέπτονται σπίτια, για να μαζέψουν γλυκά (trick or treat).

Βέβαια, στην γιορτή αυτή, που έχει μυστικιστική χροιά, και αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας Κέλτικης γιορτής Samhaim, πολλοί βρίσκουν την ευκαιρία για να ξεδώσουν και να διασκεδάσουν.

Οι ΝΒΑers, βέβαια, φροντίζουν κάθε χρόνο να ξεχωρίσουν με τις εμφανίσεις τους και κάθε φορά το πάνε σε... άλλο επίπεδο, αφού κάνουν έναν «άτυπο διαγωνισμό» για την καλύτερη αμφίεση.

Φέτος, τα μάτια μας είδαν πολλά. Τον τραυματία Στεφ Κάρι να μην χάνει το χαμόγελό του και να «μεταμορφώνεται» σε Buzz Lightyear, τον Θανάση Αντετοκούνμπο σε λύκο, τους Μπράντλεϊ Μπιλ - ΝτεΆντρε Τζόρνταν - Σπένσερ Ντιγουΐντι σε διαφορετικές εκδοχές του Τζόκερ, τον Κέβιν Λοβ ως Τζόρνταν Βόρχες από το «Παρασκευή και 13», τον Πολ Τζορτζ ως Night King και πολλούς ακόμα!

Αυτοί που ξεχωρίσαμε ήταν δύο! Τον εντυπωσιακό Ρόμπιν Λόπεζ, που ντύθηκε Ψαλιδοχέρης, (συγγνώμη ΛεΜπρόν) και τον Τζέι Τζέι Ρέντικ ως Lego!

