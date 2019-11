O Χαρτ πέταξε την μπάλα στο τέλος στον Χέις για να χρεωθεί εκείνος με λάθος! (vid)

«Μυθικό» σκηνικό στο τέλος του παιχνιδιού των Πέλικανς με τους Νάγκετς, που μάλλον άφησε κάπως εκνευρισμένο τον Χέις. Ο Χαρτ είχε την μπάλα στα χέρια του και ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για το τέλος.

Οι Πέλικανς δεν εκδήλωσαν επίθεση, αλλά έμενε ελάχιστος χρόνος και για τους αντιπάλους. Κάπως έτσι, αφού άφησε τον Χέις να χαιρετήσει τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας, του πέταξε την μπάλα στο τέλος, με αποτέλεσμα ο συμπαίκτης του να χρεωθεί με λάθος στην στατιστική του.

Το ύφος του είναι... μύθος:

The Ballbonic Plague

One of the best ever. Game over, two-second shot/game clock differential...@joshhart waits for rookie Jaxson Hayes to finish dapping up opponents, makes him hold the ball at last second and take the turnover.

Hart walks off screen, Jaxson not happy.

RIP pic.twitter.com/AvjLQbqwj1

— Rob Perez (@WorldWideWob) November 1, 2019