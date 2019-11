Αστείο στιγμιότυπο στον αγώνα των Πέλικανς με τους Νάγκετς, με τον Ζάιον Ουίλιασμον πάνω στον ενθουσιασμό του να σηκώνει τα χέρια του να πανηγυρίσει και να βρίσκει στο πρόσωπο τον Χέις. Εκείνος καλού κακού αποφάσισε να αλλάξει θέση και πήγε να κάτσει λίγο πιο μακρυά να είναι σίγουρος.

Δείτε τι έγινε:

Zion accidentally got Jaxson Hayes in the face pic.twitter.com/vxRrWHwlwi

— SportsCenter (@SportsCenter) November 1, 2019