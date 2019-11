Μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι, όμως ο Στεφ Κάρι τίμησε το «Halloween». Ο άσος των Ουόριορς, ντύθηκε Buzz Lightyear που είναι ο αστροναύτης από το Toy Story και το διασκέδασε στον δρόμο.

"To Infinity and Beyond"

(via @StephenCurry30) pic.twitter.com/Scfrm05dh3

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 1, 2019