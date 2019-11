Δρόμος στο Ντάλας πήρε το όνομα του Νοβίτσκι (vids)

Τον τεράστιο Ντιρκ Νοβίτσκι αποφάσισαν να τιμήσουν στο Ντάλας, καθώς έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα της πόλης τους Μάβερικς και το μοναδικό της πρωτάθλημα. Έτσι, ένας κεντρικός δρόμος του Ντάλας πλέον φέρει το όνομα του Γερμανού σταρ. Ο Νοβίτσκι, έχει φιλανθρωπική προσφορά προς την πόλη όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας βοηθήσει πολλά παιδιά και οικογένειες μέσω του «Dirk Nowitzki Foundation».

Ο Δήμαρχος του Ντάλας, δήλωσε: «Από την ημέρα που ήρθε στο Ντάλας από την Γερμανία πριν δύο δεκαετίες, έχει εκπληκτικά πράγματα για την πόλη, η επιρροή του είναι τεράστια. Το αγωνιστικό του ήθος και η φιλανθρωπική του δράση θα μείνουν στην ιστορία».

Ενώ ο μεγάλος Ντιρκ Νοβίτσκι, τόνισε: «Είναι μία μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστώ».

Here it is!!! Nowitzki Way...and it’s spelt right!!! @swish41 #MFFL pic.twitter.com/WOHphesIre

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 30, 2019