Ο Ναν έγινε ο κορυφαίος undrafted των πέντε πρώτων αγωνιστικών στην ιστορία του ΝΒΑ! (vid)

Κορυφαίος για τους Χιτ ήταν ο Κέντρικ Ναν απέναντι στους Χοκς. Η ομάδα του επικράτησε εκτός έδρας κι ο ίδιος ήταν ο κορυφαίος με 28 πόντους.

Το γεγονός αυτό τον έκανε τον πρώτο σκόρερ στην κατηγορία των undrafted παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, φτάνοντας τους 112 πόντους.

Kendrick Nunn has the most points through 1st five games by an undrafted player in NBA history with 112

Dropped 28 PTS (10/15 FG, 4/6 3PT) in win over Hawks tonight. pic.twitter.com/1HERqoFF6f

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 1, 2019