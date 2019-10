Ο Ντουράντ αγνόησε Κάρι: «Αυτοί είναι οι 5 παίκτες που απολαμβάνω να βλέπω» (vid)

Στην εκπομπή του ESPN, First Take φιλοξενήθηκε ο Κέβιν Ντουράντ και του ζητήθηκε να ονομάσει τους 5 κορυφαίους παίκτες της λίγκας που απολαμβάνει να βλέπει.

Ο παίκτης των Νετς διάλεξε τους Ίρβινγκ, ΛεΜπρόν, Χάρντεν, Εμπίντ και Λίλαρντ.

Για ακόμη μια φορα σε μέσα σε λίγο καιρό, άφησε εκτός τον πρώην συμπαίκτη του στους Ουόριορς, Στεφ Κάρι.

Kevin Durant's five players he enjoys watching right now:@KyrieIrving@KingJames@JHarden13@JoelEmbiid@Dame_Lillard pic.twitter.com/6SHtoMwtKn

— First Take (@FirstTake) October 31, 2019