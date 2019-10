GM Σίξερς: «Καταβαίνω την αντίδραση Εμπίντ-Τάουνς, αλλά δεν την επικροτώ» (pic)

Χαμός έγινε στο Σίξερς-Τίμπεργουλβς, με τους Εμπίντ και Τάουνς να έρχονται στα χέρια.

Μάλιστα το ΝΒΑ ξεκίνησε έρευνα εμπλέκωντας και τον Σίμονς, ο οποίος έκανε λαβή στον ηγέτη των Σίξερς.

Ο GM των Σίξερς, Έλτον Μπραντ ανέφερε πως έχει εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, αλλά πρόσθεσε πως δεν μπορεί να παραβλέψει τα όσα έγιναν στο παρκέ.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα όσα έγιναν χθες βράδυ. Σαν παλιός παίκτης, έχω εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Καταλαβαίνω την αντίδραση των παικτών», ήταν τα λόγια του.

Sixers GM Elton Brand: "First and foremost, we obviously don’t condone the altercation that happened last night.

As a former player, I have experienced situations like that in the past. I understand how our players reacted in the moment. I have their backs."

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2019