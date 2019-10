Τρομερός Λοβ: Έδωσε συνέντευξη ως άλλος... Τζέισον Βόρχες από το «Παρασκευή και 13» (pics & vid)

Ο Κέβιν Λοβ έκανε... τρομακτική εμφάνιση κόντρα στους Μπουλς (17π., 20ρ., 6ασ.) και είπε να «μεταφέρει» το κλίμα και στην post game interview.

Ο παίκτης των «ιπποτών» εμφανίστηκε ντυμένος Τζέισον Βόρχες, από το θρίλερ «Παρασκευή και 13».

Κάποιοι, μάλιστα, το χαρακτήρισαν ως «η καλύτερη συνέντευξη στην ιστορία των σπορ»!

What not to Love about @kevinlove !

Also, amazing Cavs action already.

Thank you for staying in the CLE https://t.co/hdhSRRZRTP

— bridget d. ginley (@bridgetDginley) October 31, 2019